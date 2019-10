As dez categorias dos prémios Gramophone de Música Clássica foram anunciadas hoje, sendo o derradeiro prémio – de Gravação do Ano – anunciado numa cerimónia em Londres, no dia 16 de outubro.

“A categoria de música antiga vê um ‘ensemble’ português abordar repertório nativo: Cupertinos e Luís Toscano recebem o prémio pela sua gravação de ‘Requiem, Lamentations, Magnificat e Motets’ de Manuel Cardoso para a editora Hyperion. Um compositor descoberto de forma relativamente recente, esta gravação junta-se às de outros distintos grupos vocais que colocaram os trabalhos de Cardoso sob os holofotes”, pode ler-se na página da Gramophone.

Em comunicado, a Fundação Cupertino de Miranda, que estabeleceu o grupo em 2009, refere que este prémio vai permitir “que os Cupertinos alcancem um patamar e um reconhecimento inédito em Portugal”.

“A par da prossecução da atividade regular pelo nosso país, inicia-se, agora, uma nova etapa na missão dos Cupertinos em prol da disseminação internacional do nosso extraordinário legado musical”, acrescenta a fundação.

O grupo vocal Cupertinos foi criado em 2009 com o propósito de “recuperar, estudar e divulgar o vastíssimo e ainda largamente por desvendar património musical português dos séculos XVI e XVII”.

“Com uma média anual de duas dezenas de concertos, os Cupertinos apresentaram já cerca de 250 obras de compositores como Duarte Lobo (c1565-1646), Manuel Cardoso (1566-1650) ou Pedro de Cristo (c1550-1618), incluindo mais de 100 estreias modernas”, indicou a Fundação Cupertino de Miranda.

O disco agora premiado foi o primeiro registo do grupo, gravado na Basílica do Bom Jesus do Monte, em Braga, “em parceria com a prestigiada editora Hyperion, com obras do compositor Manuel Cardoso, apresentando uma cuidada seleção de algumas das mais marcantes obras de um dos incontestados expoentes da História da Música Portuguesa”.

Na capa do álbum encontra-se reproduzido um "Agnus Dei" de Josefa de Óbidos.

Entre os restantes vencedores dos Prémios Gramophone deste ano, de acordo com a lista publicada pela revista, encontram-se, em Música Coral, os ensembles Masques, de Olivier Fortin, e Vox Luminis, de Lionel Meunier, pela gravação de "Abendmusiken", de Buxtehude, editada pela Alpha; na Música Concertante, o pianista Bertrand Chamayou, com a French National Orchestra e o maetsro Emmanuel Krivine, pela gravação dos 2.º e 5.º Concertos para piano e orquestra, de Saint-Saëns (Erato); em orquestral, a gravação das Sinfonia n.ºs 2 e 6, de Rued Langgaard, pela Filarmónica de Viena e Sakari Oramo (Dacapo); e, em instrumental, a pianista Yuja Wang, pela edição do seu recital de Berlim (Deutsche Grammophon).

Em música contemporânea, venceu a interpretação da ópera "Hamlet", de Brett Dean, apresentada em Glyndebourne, pelo tenor Allan Clayton, a soprano Barbara Hannigan, a Filarmónica de Londres e o maestro Vladimir Jurowski (Opus Arte), enquanto "La reine de Chypre", do compositor francês Fromental Halévy, sob a direção de Hervé Niquet, com a soprano Véronique Gens, o tenor Cyrille Dubois, o Coro da Rádio Flamenga e a Orquestra de Câmara de Paris, venceu na categoria Ópera (Bru Zane).