“Guerra dos Tronos”, na versão portuguesa, recebeu o maior número de nomeações para uma temporada de uma série, aumentando para 131, o número conquistado ao longo das oito temporadas.

Na lista total de nomeações seguem-se as séries “The Marvelous Mrs. Maisel”, com 20 candidaturas, e a dramática “Chernobyl”, com 19, antes do programa de televisão Saturday Night Live, com 18, da comédia “Barry” e da minissérie “Fosse/Verdon!”, ambas com 17, e “When They See Us”, com 16 nomeações.

Frank Scherma, presidente e diretor executivo da Television Academy, disse que “é ótimo ver uma enorme variedade de novos talentos a serem distinguidos pelo seu excelente trabalho”.

“Existem muitas categorias de Emmy que apresentam novos programas e talentos emergentes, como forma de celebrar o crescimento contínuo da criatividade que a televisão pode oferecer”, disse Scherma no início da cerimónia de anúncio das nomeações, ocorrida em Los Angeles, a partir das 08:30 locais (16:30 em Portugal Continental e Madeira).

Dos oito nomeados para Melhor Série de Drama, cinco são novos na categoria: “Bodyguard”, “Killing Eve”, “Ozark”, “Pose” e “Sucession”.

“Better Call Saul”, “Game of Thrones” e “This Is Us” regressam à lista de nomeados da categoria.

Na comédia, as séries “Fleabag”, “The Good Place”, “Schitt’s Creek” e “Russian Doll” juntam-se, pela primeira vez, aos repetentes da lista, “Barry”, “The Marvelous Mrs. Maisel” e “Veep”, na corrida a Melhor Série Dramática.

Na categoria de Melhor Atriz de Drama, Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Corner e Laura Linney recebem a sua primeira nomeação, ao lado de Robin Wright, Sandra Oh da já vencedora de um Emmy (e de um Óscar), Viola Davis.

Os atores Kit Harigton, Billy Porter, nomeados pela primeira vez, juntam-se a Milo Ventimiglia, Jason Bateman, Bob Odenkirk e ao vencedor de Melhor Ator de Drama Sterling K. Brown, na lista de nomeações para a categoria.

Michael Douglas e Eugene Levy entram para os nomeados de Melhor Ator de Comédia, ao lado de Don Cheadle, Anthony Anderson, Ted Danson e Bill Harder, vencedor da categoria, no ano passado.

As atrizes Natasha Lyonne, Catherine O’Hara, Phoebe Waller-Bridge, Christina Applegate, nomeada pela segunda vez, Rachel Brosnahan, vencedora no ano passado, e Julia Louis-Dreyfus, que já angariou 11 Emmys, no total, compõem a lista de nomeadas para Melhor Atriz de Comédia.

Pela primeira vez nas nomeações para os prémios Emmy estão artistas como Amy Adams, Anthony Carrigan, Gwendoline Christie, Sian Clifford, Paul Dano, Benicio del Toro, Hugh Grant, Michael McKean, Kumail Nanjiani, Chris O’Dowd, Rosamund Pike, Sam Rockwell, Kristin Scott Thomas, Rufus Sewell, Stellan Skarsgård, Sophie Turner, Emily Watson e Michelle Williams.

Nas plataformas digitais, a HBO, com 137 produções nomeadas, a Netflix, com 117, e a NBC, com 58, lideram a lista.

Os atores e comediantes Ken Jyong e D’Arcy Carden, apresentaram a sessão de revelação nos nomeados, no Miscrosoft Theatre, em Los Angeles, na Califórnia.

A cerimónia de entrega dos prémios, o 71.ª Emmy Awards, vai decorrer no dia, em direto de Los Angeles, no dia 22 de setembro.