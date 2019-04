Este artigo tem detalhes do terceiro episódio da última temporada da Guerra dos Tronos – os chamados “spoilers” –, pelo que se ainda não o viram, não continuem a ler. Ou continuem, se a vossa “cena” for ler bitaites sobre a série em vez de a ver. Aqui não julgamos ninguém.

Este era, provavelmente, o episódio mais aguardado de sempre, da série mais popular de sempre. Durante oito temporadas foi para aqui que caminhámos, para o confronto entre mortos e vivos, entre humanidade e desumanidade, se quiserem. Sendo práticos, entre o Bem e o Mal, ou pelo menos versões dos mesmos.

Ora, numa batalha pelo futuro da humanidade, todos os fãs temeram pelas suas personagens favoritas. Velas foram acesas Internet fora, inclusivamente. A noite afigurava-se perigosa e a tensão esteve lá. Toda a noite.

É impossível não pensar que, ao longo dos mais de 80 minutos de episódio, todos nós não tenhamos temido pela morte das nossas personagens. É impossível que não nos tenhamos sentido tensos quando vimos os Dothraki serem praticamente extintos no início do episódio, numa cena que teve tanto de belo (a luz proveniente das suas espadas em chamas a desaparecer à medida que investiam contra os White Walkers é uma das mais incríveis sequências do episódio) como de aterrador. É impossível que não nos tenhamos afundado no sofá em desespero quando Arya, escondida numa biblioteca, tenta escapar-se aos mortos, numa espécie de “recriação” da famosa cena da cozinha do Jurassic Park (não me digam que fui o único que pensei nisso...!?). É impossível que não tenhamos estremecido quando o Rei da Noite, com aquele movimento ascendente dos braços, fez levantar todos os mortos na batalha, somando-os ao “seu” lado.

A tensão esteve lá, sim, praticamente ao longo de todo o episódio. Ainda que, como escreveu o The Ringer, a Guerra dos Tronos tenha perdido a sua crueldade. De facto, desde que Jon Snow foi trazido de volta para o mundo dos vivos que a série perdeu alguma da sua imprevisibilidade, pelo menos no que ao ser implacável com personagens diz respeito. É claro que Snow era e é uma personagem importante. Mas também o eram Ned e Robb Stark, bem como Joffrey ou Tywin Lannister, e não foi por isso que deixaram de ser surpreendentemente mortos ao longo destas oito temporadas. Essa imprevisibilidade quase mórbida, parte da razão que tornou a Guerra dos Tronos a série mais popular de sempre, já não existe.