A 90.ª edição da cerimónia de entrega dos Óscares é já na madrugada de domingo (4 de março) para segunda-feira e o SAPO 24 vai acompanhar tudo a par e passo... com humor. Os humoristas Guilherme Fonseca e Pedro Silva vão ser os atores principais do liveblog do SAPO 24 que acompanhará toda a cerimónia noite dentro.

Aproxima-se um dos pontos altos do ano cinematográfico. A cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas promete colar ao ecrã milhões de pessoas que aguardarão com expetativa – mais numas categorias do que noutras, é certo – o nome anunciado depois da famosa frase “E o Óscar vai para...”.

O SAPO24 vai acompanhar toda a cerimónia ao minuto e contará para isso com a ajuda dos humoristas Guilherme Fonseca e Pedro Silva (autores do podcast sobre cultura pop Private Joke) que comentarão a cerimónia e todas as suas incidências ao longo da noite.

A partir das 22h do próximo domingo, o acompanhamento da noite dos Óscares incluirá uma conversa em direto no Facebook do SAPO24 com os nossos comentadores de serviço, que farão uma antevisão da cerimónia e elegerão os principais favoritos, bem como os possíveis derrotados.

Depois... bom, depois que rufem os tambores e que comece a cerimónia. Acompanharemos todas as incidências ao minuto, incidências essas que serão comentadas pelos nossos “atores principais” em matéria de análise cinematográfica... com humor.

No domingo, a partir das 22h, os Óscares são no SAPO24.