Com 13 nomeações, o filme "A Forma da Água", do mexicano Guillermo del Toro, é apontado como um dos favoritos. Além das categorias principais, de melhor filme, realização, interpretação - com Sally Hawkins, Octavia Spencer e Richard Jenkins - estão também nomeados os canadianos lusodescendentes Luís Sequeira, responsável pelo guarda-roupa, e Nelson Ferreira, que assina a montagem de som.

Considerados um momento anual de festa para o cinema de Hollywood, os Óscares este ano deverão ficar marcados pelo movimento ‘#Metoo’ e pelo projeto ‘Time's Up’, surgidos depois das denúncias públicas de assédio e abuso sexual por parte do produtor Harvey Weinstein.

Ao New York Times, um dos jornais que noticiou denúncias de várias mulheres, a produtora Jennifer Todd disse que os Óscares devem ser entendidos como "um espectáculo" "respeitoso, mas também divertido e emocional".

"Queremos honrar e respeitar [o projeto] Time's Up e permitir que a mensagem seja escutada", afirmou ao mesmo jornal Channing Dungey, presidente da cadeia de televisão ABC - que assegura a transmissão televisiva -, sublinhando que esses momentos não podem ofuscar os artistas e os filmes premiados.

Conduzida Jimmy Kimmel, a cerimónia dos Óscares acontece também um ano depois do incidente da troca de sobrescritos com o nome do Óscar de melhor filme. Os atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram "La La Land" em vez de "Moonlight", e a troca obrigou a Academia a apertar as regras para quem fica responsável pelos envelopes.

Quanto aos nomeados, na categoria de melhor filme, além de "A forma da água" estão indicados "Chama-me pelo teu nome", "A hora mais negra", "Foge", "Lady Bird", "Linha Fantasma", "The Post", "Dunkirk" e "Três cartazes à beira da estrada".

A categoria de Melhor Realização, com um menor número de nomeados, é disputada por Guillermo del Toro, Christopher Nolan ("Dunkirk"), Greta Gerwig ("Lady Bird"), Jordan Peele ("Foge") e Paul Thomas Anderson ("Linha Fantasma").