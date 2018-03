Das previsões para alguns dos prémios, às maiores injustiças de sempre nos Óscares, falámos com os humoristas Guilherme Fonseca e Pedro Silva sobre o passado e o futuro da maior cerimónia de entrega de prémios da indústria cinematográfica ocidental.

Guilherme Fonseca e Pedro Silva são humoristas, amantes e cinema e cultura pop e os convidados especiais do SAPO24 para comentar a cerimónia de entrega dos Óscares no próximo domingo.

Antes da cerimónia, falámos com eles e tentámos perceber as maiores injustiças de sempre dos prémios - "A Meryl Streep, claro! Teve para aí 23 nomeações e devia ter umas 40" - e quais as suas previsões para algumas das categorias.

