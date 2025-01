A neta de Isabel II deveria dar à luz no início da primavera e foi informada em dezembro que não podia viajar para muito longe, segundo a imprensa britânica.

"Sua Alteza Real , a Princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar a chegada segura da sua filha, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nascida na quarta-feira, 22 de janeiro, às 12h57, no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres", refere o palácio.

"A bebé nasceu com dois quilos e meio", acrescentam.

“O rei, a rainha e os outros membros da família real já foram informados e estão muito felizes com a notícia”, lê-se na publicação da realeza britânica no Instagram onde também é partilhada uma fotografia tirada pelo pai da bebé. “A princesa e a sua filha estão saudáveis e a recuperar bem, e a família está a desfrutar do tempo junto dos irmãos mais velhos, Wolfie e Sienna”, diz ainda o comunicado.

O pai da menina também fez a sua homenagem na sua página pessoal: "Recebemos a bebé Athena nas nossas vidas na última semana. Ela é pequena e absolutamente perfeita. Estamos todos (incluindo Wolfie e Sienna) completamente obcecados por ela. Os nossos corações estão a transbordar de amor por ti, Athena”, escreveu Mozzi.

A última aparição pública da princesa foi durante as celebrações de natal da realeza, em Sandringham. Edoardo Mapelli Mozzi é também pai de um menino de uma relação anterior, Christopher Woolf, conhecido como Wolfie.

O nome da bebé Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, pode significar mais uma homenagem da princesa à avó, já que a primeira filha de Beatrice, Sienna, de 3 anos, também tem como segundo nome Elizabeth, tal como a rainha Isabel II.

Athena é a 11.ª na linha de sucessão ao trono britânico, mas tal como a irmã, não vai receber nenhum título real, sendo que, neste momento, apenas os netos dos monarcas são considerados príncipes ou princesas.

Lembra-se que Beatrice é a filha mais velha do príncipe André e Sarah Ferguson, duques de York.