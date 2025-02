Num comunicado de imprensa, a AILD afirma que o projeto “se estenderá a outras geografias do mundo” onde residem comunidades portuguesas, com o intuito de contabilizar os autores e posteriormente realizar a “Feira do Livro e do Autor - Autores de língua portuguesa pelo mundo” num município do território português.

“Os autores/escritores lusófonos interessados serão contactados ou poderão registar-se livre e diretamente através do emdereço aild.pt/mapeamento-escritores-lusofonos-franca, que permitirá o acesso a um formulário que deverá ser preenchido e submetido pelo próprio”, acrescenta.

A coordenação do projeto está a cabo de Sara Novais Nogueira, mestre em Línguas, Literaturas e Civilizações Lusófonas, e diretora cultural da delegação da AILD França, onde desenvolve, desde 2022, um projeto para “fomentar a língua portuguesa através das artes, sobretudo através da língua, da leitura e da literatura infantojuvenil” através de atividades multigeracionais.

“O Literanto surgiu com as atividades de trazer os artistas lusófonos a Paris para dar a conhecer a estas novas gerações e poder juntar as famílias com isso”, afirmou Sara Novais Nogueira, em declarações à agência Lusa.

No âmbito do projeto, realizou-se hoje uma “formação de curta duração” presencial, na Maison du Portugal em Paris, e também ‘online’ para “professores, bibliotecários e mediadores de leitura que trabalhem em França”, segundo a sua coordenadora.

A ação de formação “A Arte de Gostar de Ler – como cultivar o prazer de ler da leitura” contou com a presença do escritor e professor Carlos Nuno Granja, “que tem vindo a desenvolver um trabalho riquíssimo em literatura infantojuvenil e em mediação da leitura”, afirmou José Governo.

No sábado, dia 01 de fevereiro, o Literanto promove um “café literário”, no café Comptoir Saudade, dirigido aos leitores, escritores, amantes da leitura e da literatura, numa conversa com Carlos Nuno Granja sobre o seu livro “A arte de gostar de ler”.

Para o diretor executivo da AILD, o evento “promete um momento de fazer bem ao corpo e à alma”, com a organização de Sara Novais Nogueira e a presença da dramaturga e encenadora lusodescendente Odette Branco.

A AILD, criada em 2019 e com sede em Lisboa, tem como objetivo promover ações e estratégias de proximidade nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e da língua e cultura portuguesas, como o concurso literário “As minhas férias em…”, ou o clube do livro “Portuguese in Translation” no Reino Unido.