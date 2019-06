Nas livrarias desde esta semana, com edição da Tinta-da-China, o livro expande e atualiza o trabalho com o título “A queda da PIDE/DGS: narrativa de um passado recente”, publicado em 2005 na revista Atlântico.

António Araújo, historiador, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos e membro da comissão executiva do conselho de administração desta última, inicia o livro – de 149 páginas de texto, mais 51 de anotações – com os cinco mortos do 25 de Abril, referindo Fernando Carvalho Giesteira, José James Harteley Barneto, João Guilherme Rego Arruda e Fernando Luís Barreiros dos Reis, além de António Lage, que era servente na Direção-Geral de Segurança (DGS), a derradeira designação da polícia política da ditadura.

Como recorda Araújo, “os [quatro] jovens manifestantes foram mortos cerca das 20:10 do dia 25 de Abril por balas disparadas a partir da sede da DGS, na Rua António Maria Cardoso, n.º 20”.

Já António Lage - “o único ‘pide’ a morrer” naquele dia, apesar da “caça aos pides” encetada nos dias seguintes à revolução - “foi baleado às 21:25, quando saía da sede da corporação e, provavelmente aterrorizado pelos populares, tentou fugir a correr”.

“A DGS estrebuchou até rebentar”, escrevia a revista Flama, que acrescentou que os agentes da PIDE, “mais do que defender um regime, defenderam a pele, conscientes – por uma vez – da repulsa que provocavam, desde sempre, na população que violentaram”.

António Araújo, que é também assessor do Tribunal Constitucional e consultor para os assuntos políticos do Presidente da República, constata que “não deixa de ser curioso anotar que, enquanto nas ruas se prendiam assustados funcionários da PIDE/DGS, alguns dos quais exerciam funções irrelevantes naquela corporação, os mais altos responsáveis políticos do regime abandonavam discretamente o país”. O último diretor da polícia política, Fernando Silva Pais, no entanto, terá recusado a oferta de abandonar Portugal.