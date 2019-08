No primeiro dia, quarta-feira, 14 de agosto, apenas o palco Vodafone receberá concertos, com os The National a fechar a noite pelas 00h45. Antes será a vez de Bed Legs (18h30), Julia Jacklin (19h40), Boogarins (21h20) e Parcels (23h15). A música segue no After Hours com Kokoko! (2h25) e Nuno Lopes (3h25).

Os Khruangbin abrem o Palco Vodafone (18h15) no dia feriado, 15 de agosto, por onde passarão também os Alvvays (19h50), Car Seat Headrest (21h10), New Order (22h50) e Capitão Fausto (1h00). Os Cave Story são os primeiros a subir ao Palco Vodafone FM (17h45), seguindo-se Stella Donnelly (19h05), Boy Pablo (20h30) e Avi Buffalo (22h00).

Na sexta-feira, o dia abre com Derby Motoreta's Burrito Kachimba (17h45) no Palco Vodafone FM, seguindo-se Balthazar (19h45), Black Midi (20h30) e Connan Mockasin (22h10). No palco principal atuam o First Breath After Coma (18h15), Jonathan Wilson (19h25), Deerhunter (21h10), Spiritualized (22h50) e Father John Misty (00h45).

O sábado começa com Time For T (17h45 ), seguindo-se no palco secundário Alice Phoebe Lou (18h45) Sensible Soccers (20h40) e Kamaal Williams (22h20). No Vodafone, o dia terá Ganso (18h45), Mitski (19h35), Patti Smith & Her Band (21h20) e Freddie Gibbs & Madlib (00h45) no Palco Vodafone; os Suede encerram o palco principal pelas 00h45.

Os passes gerais já se encontram esgotados. Os bilhetes diários ainda estão disponíveis, e à venda nos locais habituais, e têm um custo de 55,00 euros.