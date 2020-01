Apresentado como "um dos músicos mais elásticos, inventivos e arrebatadores da história do punk, do rock e da pop contemporânea", Iggy Pop, 72 anos, regressará a Portugal para um concerto a 29 de agosto, terceiro e último dia do festival minhoto.

Iggy Pop lançou no ano passado o álbum "Free", feito com canções compostas pelo trompetista Leron Thomas e pela guitarrista Sarah Lipstate, entendido como de ressaca à intensidade do disco anterior, "Post Pop Depression" (2016), e consequente digressão, que o levou na altura a palcos portugueses.

Segundo a organização, o concerto de Iggy Pop em Vilar de Mouros será "uma viagem desde os tempos dos The Stooges", passando pela "icónica colaboração com David Bowie", da qual resultaram dois álbuns, sem esquecer "Post Pop Depression", produzido por Josh Homme.

Iggy Pop lançou no ano passado o seu décimo oitavo álbum de originais (FREE), "comprovando que aos 72 anos continua a renovar a sua veia artística e a desbravar caminhos para novas gerações de compositores".

Os passes gerais e os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros 2020, que acontece no dia 27, 28 e 29 de Agosto, já estão disponíveis pelo preço de 80€ e 40€ euros e podem ser adquiridos nos locais habituais.

Em 2019, o festival EDP Vilar de Mouros somou cerca de 46 mil pessoas nos três dias de música.