O cineasta Alejandro González Iñárritu presidirá ao júri da edição deste ano do Festival de Cannes, em maio, e será o primeiro mexicano a assumir a responsabilidade.

"Mediante a presença do realizador de 'Babel', o Festival celebrará todo o cinema mexicano", afirma um comunicado divulgado pela organização do maior festival de cinema do mundo.

Três dias depois de Alfonso Cuarón receber três estatuetas da Academia por "Roma" — incluindo a de melhor filme estrangeiro e melhor realização -, o anúncio de Iñárritu em Cannes confirma o momento espetacular dos cineastas mexicanos.

Iñárritu, 55 anos, presidirá ao júri do 72º Festival de Cannes (14-25 de maio), papel ocupado no ano passado pela atriz australiana Cate Blanchett, quando o vencedor da Palma de Ouro foi "Assunto de Família", do japonês Hirokazu Kore-Eda.

"Sinto-me honrado e feliz de retornar este ano e imensamente orgulhoso de presidir o júri. O cinema corre nas veias do planeta e este festival é o seu coração", disse o realizador, citado no comunicado oficial.

O mexicano é um dos cineastas mais consagrados de Hollywood e venceu dois Óscares de melhor realizador de modo consecutivo, em 2015 e 2016, por "Birdman" e "The Revenant".

Também comparece com frequência a Cannes: exibiu o seu primeiro filme, "Amores Brutos" (2000), na Semana da Crítica. Seis anos depois "Babel" foi exibido na mostra principal e Iñárritu venceu o prémio de direção.

"Biutiful" (2010) deu a Javier Bardem o prémio de melhor ator em Cannes.