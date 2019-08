Um dia, um jovem chamado Hugo Oliveira decidiu fazer uma roadtrip pela Austrália numa carrinha adaptada... Este podia ser o início de um artigo de peripécias ou de fotografias de belas paisagens pela costa australiana. Mas não é.

Esta é a história que levou à fundação da Indie Campers em 2013, juntamente com o austríaco Stefan Koeppl, na altura, ambos estudantes universitários. Em seis anos, a empresa que oferece às pessoas a possibilidade de fazer uma viagem numa carrinha adaptada, com todas as comodidades necessárias para uma roadtrip, passou de uma atividade local, com dois colaboradores e três carrinhas, para um universo europeu com 100 colaboradores efetivos e 850 carrinhas, com o volume de negócios a ultrapassar os 10 milhões de euros em 2018. Atualmente, a empresa está presente em 13 países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália, Croácia e nas ilhas da Córsega, da Sardenha e da Sicília e tem como objetivo, ainda este ano, abrir delegações na Escócia, Irlanda e Islândia.

A empresa portuguesa assume como principal meta “criar experiências e proporcionar aos clientes as melhores viagens possíveis”. “A missão da Indie Campers é a democratização das roadtrips na Europa, permitindo a toda a gente fazê-las a um preço justo e oferecendo o máximo de liberdade e flexibilidade nas suas viagens”, dizem ao The Next Big Idea (TNBI).

É neste sentido que surge o Endless Summer, um concurso que vai oferecer a possibilidade de se realizar gratuitamente um dos seis roteiros sugeridos pela Indie Campers, com um grupo máximo de quatro pessoas. Para participar é necessário ter 18 anos e carta de condução válida. O processo de seleção apela à criatividade dos participantes e inclui um vídeo de apresentação e algumas ações nas redes sociais e em sites após o registo.