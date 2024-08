Morreu, recentemente, o pinguim-gentoo Sphen, do Sea Life Aquarium de Sydney, na Austrália, cujo a história de amor com outro pinguim do mesmo sexo fez dele e do seu parceiro um símbolo de igualdade mundial.

De acordo com o The Guardian, a equipa do aquário levou Magic para perto do falecido pinguim para este processar a perda do companheiro... E o mais emocionante aconteceu.

“Ele começou a cantar imediatamente, o que foi lindamente retribuído pela colónia”, disse o aquário.

Quando Magic foi levado para perto de Sphen, que terá morrido de causas naturais quando estava quase a completar 12 anos, todos os outros pinguins juntaram-se a ele, num emocionante coro, para se despedirem do amigo.

“Foi um momento muito bonito, o ar estava simplesmente preenchido com o canto deles”, disse Renee Howell, a tratadora de pinguins do aquário.

“Isto mostrou o impacto que [Sphen] teve no seu parceiro e que [Magic] realmente reconheceu que o seu parceiro estava ali. Logo depois, ele tornou-se bastante protetor da sua nova parceira e esse também foi um momento muito emocionante para nós, mas precisávamos de fazer isto para que ele compreendesse o que tinha acontecido”, acrescentou.

Howell disse ainda que a equipa do aquário nunca tinha visto algo assim a acontecer, não sabendo, por isso, o que significa o canto. “Mas naquele momento, para nós, foi uma bela despedida”, confessou.

A tratadora testemunhou a história de amor do casal florescer desde o início e contou que o impacto do casal como um símbolo mundial de igualdade foi "imensurável".

“É uma num milhão”, disse. “Nunca mais veremos isto de novo”, referiu.

O relacionamento de Sphen e Magic começou da mesma forma que o de muitas outras espécies – incluindo humanos. Os pinguins normalmente curvam-se ou cantam um para o outro durante o período de acasalamento, mas os gentoos são únicos e recolhem pedrinhas, apresentando-as um para o outro.

“Vê-se [pinguins] a procurarem ao longo da praia, ao longo do gelo, por aquelas pedras perfeitas para dar aos seus parceiros”, disse Howell. “Eles vão usar essas pedras para construir os seus ninhos e é lá que eles colocarão os ovos”.

Em 2018, quando saiu uma notícia do relacionamento homossexual masculino no aquário, o par ganhou fama. Na época, Magic e Sphen tinham acabado de completar seis anos juntos e, com o tempo, adotaram dois filhotes: Sphengic (Lara), em 2018, e Clancy, em 2020.

As parcerias entre animais do mesmo sexo são consideradas comuns entre pinguins, mas o que diferenciava este casal era a forma como dividiam os deveres enquanto pais de duas crias, destacou Howell.

“Eles faziam as suas [voltas] individuais no ninho, saíam e procuravam por comida. Depois voltavam e trocavam o cuidado com o ovo”, explicou. “Eles definitivamente dividiam os papéis de forma bem uniforme entre os dois”, disse Renee.

Já quando um pinguim morre e o parceiro não sabe o que aconteceu, o sobrevivente vai procurar pelo outro. Por esse motivo, os tratadores do aquário sentiram a necessidade de mostrar a Magic que Sphen tinha morrido, sobretudo para que ele pudesse entender que "o seu parceiro não iria voltar".

O pinguim Magic está agora na sua primeira temporada de reprodução. Ainda que sem o seu antigo parceiro, o animal continua a recolher pedras para o ninho, o que é, para o aquário, um sinal promissor.

Inspirados por um casal de pinguins homossexual

Segundo a publicação britânica, a história de amor de Sphen e Magic inspirou um carro alegórico de carnaval no país e até apareceu na série Atypical, da Netflix.

Por outro lado, inúmeros livros falam da história de amor do casal e alguns documentários sobre casais de animais do mesmo sexo apresentaram os dois pinguins, divulgou o aquário.

“A perda de Sphen é de partir o coração para a colónia de pinguins, para a equipa e para todos os que foram inspirados ou impactados positivamente pela história de Sphen e Magic”, disse o diretor do aquário, Richard Dilly.

“Queremos aproveitar esta oportunidade para refletir e celebrar a vida de Sphen, lembrando o ícone que ele foi, o vínculo único que partilhou com o Magic e o impacto positivo que ele causou no mundo”, acrescentou.

Saber o impacto que Sphen teve na comunidade em geral conforta a equipa, que partilha laços fortes com os animais.

"Para nós, eles não são apenas pinguins. Todos eles têm as suas particularidades e personalidades individuais, então é definitivamente triste perder um dos membros", lamentou Howell.

“Eles inspiraram tantas pessoas no mundo inteiro... Para nós isso é incrivelmente especial e guardaremos isso connosco para sempre”, disse.