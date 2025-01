“A Floresta de Lã e Aço”, do escritor japonês Natsu Miyashita, chega este mês às livrarias, e conta uma história, passada no Japão rural, de um rapaz que se reinventa depois de ouvir um afinador a trabalhar num piano, experiência que o toca profundamente.

Outra novidade no catálogo da Presença é a publicação pela primeira vez em Portugal de “Uma História Simples”, do italiano Leonardo Sciascia, original de 1989, considerado um clássico indispensável do século XX, numa tradução de João Pedro Vala.

Neste breve romance do mesmo autor de “O Dia da Coruja”, o escritor descreve, em tom jornalístico, a Sicília da década de 1980, através de uma história com laivos de policial, que faz um retrato da máfia, da polícia, da justiça e da corrupção.

No mês em que se assinalam 80 anos da libertação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, a editora reedita dois livros que abordam o tema, sob perspetivas diferentes.

“Reencontro”, do alemão Fred Uhlman, original de 1971, regressa às livrarias portuguesas, 37 anos depois da sua primeira publicação, e conta a história de uma amizade entre um rapaz judeu e um descendente de uma família rica aristocrática, em vésperas da II Guerra Mundial, em 1932, na Alemanha, e as mudanças que a ascensão do nazismo traz para cada um deles, forçando a sua separação.

A outra reedição é a obra “Sem Destino”, com tradução direta do húngaro (por Ernesto Rodrigues), o primeiro e mais lido romance do prémio Nobel da Literatura Imre Kertész, sobrevivente de Auschwitz, uma história sobre a vida num campo de concentração, pelos olhos de um rapaz adolescente, relatada por alguém que, de facto, o viveu na pele.

A Presença publica ainda “A Invenção do Amor e Outros Poemas”, uma obra-prima da poesia de resistência em pleno Estado Novo, e também o poema mais emblemático Daniel Filipe, numa nova edição que assinala o centenário do escritor e marca o reencontro com um texto que foi lido por várias gerações, dito por Mário Viegas, filmado por António Campos e escrito por uma das vozes mais importantes da poesia em língua portuguesa do século XX.

Ainda dentro do registo da opressão, regressa aos escaparates das livrarias, editado pela Marcador, o romance “O Século Primeiro depois de Béatrice”, do escritor líbano-francês Amin Maalouf, que explora as consequências de uma descoberta científica que permite escolher o sexo dos bebés, desencadeando um desequilíbrio social e questionando os papéis de género, numa viagem por um futuro distópico, onde a busca pelo controlo sobre a natureza humana tem um preço alto.

Da autora italiana vencedora do Prémio Bancarella com “A Carteira”, Francesca Giannone, chega em fevereiro um novo romance, ambientado na Itália das décadas de 1950-60, que segue a vida de dois irmãos, os laços familiares que os unem e as diferentes jornadas que os separarão, após a venda do negócio de família.

Outra novidade é o ‘thriller’ “A Sepultura de Água”, de Robert Galbraith, pseudónimo de J.K. Rowling, que aborda os meandros do mundo dos cultos, a partir da história de um rapaz que se torna membro de uma igreja que aparenta ser uma organização pacífica que luta por um mundo melhor, mas que se revela um culto religioso que esconde mortes sinistras.

“Sociopata – As minhas memórias, a minha história” é a autobiografia de Patric Gagne, livro em que a autora norte-americana – diagnosticada como sociopata e que mais tarde se tornaria terapeuta com especialização nessa área – se foca nas suas experiências e perceções, desde uma infância em que não sentia emoções, como medo, culpa, remorso ou empatia, até à identificação do seu problema e a autodescoberta e crescimento pessoal.

Março é o mês em que a Presença publica pela primeira vez em Portugal o escritor japonês Seicho Matsumoto (1909-1992), com “Tóquio Express”, um dos grandes clássicos da literatura japonesa, considerado como a sua obra-prima, “que junta o melhor do ‘noir’ com o charme obsessivo de uma escrita meticulosa, em que cada pormenor tem a medida certa”, segundo a editora.

No mesmo mês são ainda publicados “O Desaparecimento de Sarah Leroy”, de Marie Vareille, um romance que explora temas como feminismo, amizade, amor e a busca por um propósito, bem como “Ninguém Pode Saber”, de Claire McGowan, um ‘thriller’ psicológico que mergulha nas complexidades da amizade, dos segredos e da traição.

Os dois meses seguintes ficam marcados pela publicação de dois novos romances de jovens autoras portuguesas: “Silêncio no Coração dos Pássaros”, a história de um casamento que definha, de Lénia Rufino, e outro ainda sem título de Rita da Nova, que traz uma história familiar sobre os laços que unem, além do sangue, ambos editados pela Manuscrito.

Antecipando algumas novidades do segundo trimestre, a Presença vai publicar a obra de não-ficção “Igualdade: O que é e porque é tão importante”, de Thomas Piketty e Michael J. Sandel, dois dos mais influentes pensadores da atualidade.

No campo da ficção, serão publicados “Wellness”, segundo romance do norte-americano Nathan Hill, que alcançou grande sucesso com “NIX”, obra que o elevou à categoria de um dos mais promissores romancistas contemporâneos; e “There Are Rivers in The Sky”, da escritora turca Elif Shafak, uma história que vai beber às mais surpreendentes lendas e narrativas da Antiga Mesopotâmia.