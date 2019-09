Em declarações à agência France-Presse, Rozat lembrou que Miles Davis, então com 31 anos, já tinha aparecido anteriormente em programas da televisão norte-americana, mas essas imagens nunca foram preservadas. Na altura, a maioria das emissões televisivas era feita em direto e as gravações, quando existiam, nem sempre eram mantidas.

Há uma sequência de Miles Davis exibida em 19 de dezembro de 1957 e “apresentada como uma gravação autêntica da música do filme” de Malle, mas trata-se, na verdade, de "uma recriação posterior”, explicou Pascal Rozat à agência francesa de notícias.

O programa de televisão agora encontrado, além de Miles Davis, inclui os cantores Juliette Gréco, Paul Braffort e Giani Esposito.

Nascido em maio de 1926, em Alton, no Ilinois, Estados Unidos, Miles Davis morreu em setembro de 1991, em Santa Mónica, Califórnia, protagonizando quase todas as correntes do jazz da segunda metade do século XX, e legando álbuns como "In a Silent Way", "Kind of Blue", "Miles Ahead", "Porgy and Bess" e "Bitches Brew".

Atuou por quatro vezes em Portugal. A primeira, em novembro de 1971, para abrir o primeiro festival Cascais Jazz, a segunda, em abril de 1989, para atuar no Coliseu de Lisboa e, por fim, em março de 1991, poucos meses antes da morte, para atuar no Coliseu do Porto, primeiro, e no Coliseu de Lisboa, por fim.