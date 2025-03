Em bom "portunhol", Jordi Roca um dos chefs de Pastelaria mais inovadores do mundo, deu hoje ao público que encheu a cerca do castelo, em Óbidos, uma masterclass sobre o seu trabalho na área do chocolate, que lhe valeu já três estelas Michelin e a estrela verde.

O chef, que partilhou com o público "conselhos e segredos" sobre as suas criações que podem ser degustadas no restaurante El Celler de Can Roca, em Girona (Espanha), falou das técnicas, mas sobretudo dos conceitos na base daquelas que são algumas das suas sobremesas mais famosas.

Umas partindo de "memórias", outras de "cheiros", ou outras ainda de "paisagens", mas todas assentes em investigação, inovação e muita criatividade, as obras de arte culinária do chef foram as estrelas do primeiro dia do Festival Internacional de Chocolate, numa sessão que terminou com a confeção de uma receita, ao vivo.

Uma experiência única para a assistência que, no final, teve direito a provar a receita do chef mas também "uma experiência maravilhosa" para o chef que, disse à agência Lusa estar "maravilhado com este lugar mágico e este festival dedicado ao chocolate".

De tal forma que Óbidos "pode vir a ser a inspiração para uma nova sobremesa", disse Jordi Roca, que depois desta que foi a sua estreia em Portugal, quer "voltar a participar noutras edições do festival" a que, além das sobremesas e dos chocolates, levou também a sua nova linha de perfumes [Trinitario, Confit e Núvol de Llimona] inspirados nas suas sobremesas e criados em conjunto com o perfumista Agustí Vidal.

A presença de Jordi Roca no festival, que este ano tem como tema a ciência, intensifica a vertente de profissionalização do evento que decorre até ao dia 6 de abril, contando com a participação de mais de 90 chefs nacionais e internacionais.

Entre eles o chef João Carlos Silva que, numa sessão agendada para o dia 5 de abril, leva ao festival o cacau de São Tomé, as suas receitas, o óleo Essencial Lubrificante de Cacau e um SPA de Língua, que tem por base uma prova de vários produtos.

Na sua 22.ª edição o festival volta a contar com vários concursos para profissionais e amadores e a ter como principal atração a exposição de 10 esculturas de grandes dimensões, feitas inteiramente de chocolate, entre as quais a escultura de Albert Einstein, uma Caravela com astrolábio, bússola e quadrante a homenagear o Vasco da Gama, ou o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci.

O festival está aberto ao público de sexta-feira a domingo.