O responsável, em declarações à agência Lusa, salientou “a credibilidade e a durabilidade” do jornal que se publicou pela primeira vez a 03 de março de 1981, inicialmente como quinzenário, depois, durante oito anos, como semanário.

“Nas suas páginas estão coisas fundamentais da cultura e a grande maioria dos grandes nomes da literatura, da arte e do pensamento e, em matéria de literatura, dos outros países lusófonos”, afirmou José Carlos Vasconcelos.

O diretor do jornal salientou que “a defesa e o combate pela criação de uma comunidade de povos de língua portuguesa era um objetivo desde o início do JL”, que hoje está presente “nas mais variadas partes do mundo, sendo “presença assídua nos leitorados de português” e outros centros culturais de português.

“Um jornal que só foi possível depois do 25 de Abril”, disse Vasconcelos, enfatizando que “contribuiu para um espírito de tolerância, de diálogo [e] de sentido crítico que é inerente ao próprio conceito de cultura”.