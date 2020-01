A empresa sueca lançou uma ferramenta que gera playlists para o seu animal de estimação. Se acha que o seu animal até tem traços de personalidade semelhantes aos seus, pode vir a perceber que ambos são melómanos.

Não falamos apenas de playlists para cães e gatos. O aplicativo gera listas de música para pássaros, hamsters ou mesmo iguanas. Só não são contemplados peixinhos dourados ou cobras porque, como refere a plataforma, "não têm ouvidos". A novidade, apresentada na passada quarta-feira, chama-se Spotify Pet Playlists e está disponível no site da plataforma.

A lista de reprodução é criada por algoritmos, com base nos hábitos de audição do utilizador e nos atributos do seu animal de estimação. Tudo para que ambos possam desfrutar da música.

E como? Os utilizadores do Spotify escolhem qual o animal de estimação (gato, cão, iguana, pássaro ou hamster). Depois, devem dar mais informações. É mais relaxado ou ou mais energético? Mais tímido ou mais afável? Mais apático ou mais curioso? De seguida, indique o nome do seu animal e faça upload de uma fotografia do mesmo. Com base nas respostas, e no seu histórico musical do dono, a ferramenta gera uma playlist.