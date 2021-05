Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, que protagonizaram o programa por 10 temporadas, estão de regresso.

O episódio vai ser lançado no próximo dia 27 de maio de 2021, na nova plataforma de streaming da HBO Max. O anúncio foi feito esta quinta-feira e, para aguçar a curiosidade (ou as saudades) foi acompanhado pelas primeiras imagens do regresso aos ecrãs.

A célebre série volta à televisão para um episódio especial e, por enquanto, não se sabe quando chegará a Portugal.

“Friends Reunion Special” terá diversos convidados especiais, que vão desde Justin Bieber a Malala Yousafzai, passando por outras caras conhecidas como Lady Gaga, David Beckham, Reese Witherspoon ou James Corden.

"Friends", produzida entre 1994 e 2004, ganhou dezenas de prémios, além de dar fama mundial a Aniston e aos seus colegas de elenco. Durante estes anos, o público acompanhou as peripécias de Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler e Joey, um grupo de amigos a viver em Nova Iorque, nos EUA.