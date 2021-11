Com apenas sete anos de idade, Ji-Young está a fazer história como o primeiro marreta asiático-americano da "Rua Sésamo", conta a Associated Press, que acrescenta que a menina é coreana e tem duas paixões: tocar a sua guitarra elétrica e andar de skate.

Quanto ao nome, é a própria Ji-Young que o explica. "Em coreano, tradicionalmente as duas sílabas significam algo diferente. Ji significa 'inteligente' ou 'sábio'. E Young significa 'corajosa' e 'forte'", disse numa entrevista recente. "Mas estávamos a pesquisar e adivinhem? Ji também significa 'sésamo'". Por isso não havia dúvidas sobre o sítio onde iria morar.

O novo marreta será formalmente apresentado no Dia de Ação de Graças em "See Us Coming Together", um episódio especial da Rua Sésamo, que tem vindo a ser desenvolvido para abordar a forma de falar com as crianças sobre raça, etnia e cultura.

Anteriormente já surgiram personagens como Tamir, um menino negro que fala de racismo na Rua Sésamo ou Zeerak e Zari, dois irmãos afegãos.