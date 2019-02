“Se por um lado ‘A Noiva’ [um lustre composto de tampões higiénicos] é a peça que me traz aos palcos internacionais e que no fundo me coloca no mundo de Veneza [na Bienal de 2005] e no mundo internacional das artes, a máscara veneziana é o momento em que estou, é uma peça que fiz para o Guggenheim, assim como o anel, são peças do presente, ou a burca por temas mais feministas”, disse.

“Foi aqui que eu fiz a minha primeira exposição com outros artistas internacionais, é bom voltar aqui após 20 anos com uma exposição individual para mostrar como desenvolvi a minha obra, como eu sou e o que aconteceu desde então”, disse.

Na verdade, sublinhou: “Há aqui um conjunto muito forte da minha obra que revela as minhas diferentes perspetivas, as minhas diferentes preocupações sobre o mundo, sobre quem eu sou e sobre o país”.

A exposição começa, precisamente, com o país, com a obra “Portugal a Banhos” exposta na avenida Marechal Gomes da Costa.

“Tem momentos muito fortes que têm a ver exatamente com os tais percursos seguidos pela minha obra, que tem um discurso muito aberto, apesar de ter uma raiz muito forte em Portugal, nos nossos símbolos, na nossa identidade, mas os sentimentos não têm identidade, sentem-se”, acrescentou.

A este propósito, Joana Vasconcelos recordou “ocasiões em que pessoas que não sabiam nada da Viana do Castelo ou sobre a tradição da filigrana choraram junto ao coração apenas por ouvirem a Amália e por olharem para aquela peça”.

“Aprendi que podemos ter uma raiz muito forte na nossa identidade, no nosso país, e eu tenho, mas depois a forma como se comunica tem de ser internacional e via sentimentos. É através dos sentimentos que nos comunicamos a maior parte do tempo”, acrescentou.

Sobre o regresso a Serralves, a artista plástica considerou que “aconteceu no momento certo para o fazer”.

Na apresentação da exposição, que terminou com a interpretação de um fado interpretado por Paulo Bragança, esteve também o comissário Enrique Juncosa.

A exposição inclui obras realizadas de 1997 até à atualidade, reunindo alguns dos trabalhos mais distintos e emblemáticos da artista.

Apresentada como a primeira mostra individual de um artista português no Museu Guggenheim em Bilbau, onde recebeu mais de 640 mil visitantes, "I'm Your Mirror" integra mais de 30 obras de Joana Vasconcelos, 14 das quais novas.

Entre as peças novas apresentadas em Espanha e agora em Serralves conta-se uma máscara veneziana com 2,5 toneladas, feita com 231 molduras de duplo espelho, e um anel solitário, de três toneladas, com 112 jantes de carro e 1.324 copos de cristal.

Para Bilbau, Joana Vasconcelos levou também algumas das suas peças mais icónicas, como "A Noiva", um candelabro feito com tampões, "Marilyn", um par de sapatos de salto alto feito com panelas, e "Pop Galo", um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED.

O título da exposição surge em homenagem à cantora Nico, voz da canção "I’ll be your mirror", dos Velvet Underground.