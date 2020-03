O músico espera que “as coisas que estão a ser feitas para impedir a propagação [do novo coronavírus, que causa a doença covid-19] deem frutos no futuro” e assim “estar em Portugal em julho, e em toda a Europa”.

A digressão norte-americana de John Legend está marcada para agosto e setembro. “Se nessa altura ainda não for possível juntarmo-nos em grupo, estamos com um problema muito sério, porque se isto continua na mesma nos Estados Unidos daqui a seis meses, é uma perspetiva assustadora”, partilhou.

Enquanto não volta aos palcos, e como está confinado a casa, com a mulher e os filhos, John Legend tem atuado ‘online’. No dia 17, atuou, a partir de casa, nas sessões “Together, at Home” (“Juntos, em Casa”, em português), promovida pelo movimento Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde, desafiado na véspera pelo vocalista dos Coldplay, o britânico Chris Martin. Na terça-feira, foi convidado na ‘Home Edition’ (Edição Caseira) do ‘talk-show’ norte-americano “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon.

O músico “gostou muito” da experiência. “A parte interessante é que não ouves os aplausos do público, mas consegues ver o ‘feedback’ imediatamente, de pessoas de todo o mundo. [Na atuação nas sessões ‘Together, at Home’] estávamos a receber ótimo ‘feedback’ do mundo todo e eu estava a aceitar pedidos 'online'. É muito interativo, mesmo que não ouças o público”.

John Legend é também jurado no programa de televisão The Voice, a ser exibido atualmente. “Os programas estão quase todos gravados até ao final de abril e só em maio começam as galas ao vivo”, contou.

Quanto ao cinema, o músico não está envolvido em nenhum projeto a sair brevemente, pelo menos enquanto ator. No entanto, a empresa de produção da qual é sócio, Get Lifted Film Company, tem planeado um novo filme, “Jingle Jangle”, que “estará disponível no outono/inverno deste ano na

Netflix”.

“Também estamos a desenvolver alguns programas para televisão, um deles, ‘Rhythm + Flow’, é uma competição de ‘hip-hop’. A primeira temporada já está feita e a segunda deverá ser exibida no final do ano. Ainda está tudo um pouco no ar em relação a quando começamos as gravações, mas esperemos que aconteça mais cedo ou mais tarde”, disse.

Responsável por temas como "All of Me" e "Ordinary People", John Legend editou o álbum de estreia, "Get Lifted", em 2003. Seguiram-se "Once Again" (2006), "Evolver" (2008), "Wake Up" com os The Roots (2010), "Love in the future" (2013) e "Darkness and light" (2016).

Depois disso, entre outras etapas do seu percurso, foi coprodutor e ator do filme "La La Land" e vencedor de vários prémios, incluindo um Óscar na categoria de Melhor Música com o tema "Glory" do filme "Selma", que partilha com o 'rapper' Common.