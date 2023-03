O psicólogo canadiano Jordan B. Peterson vem a Portugal no decorrer da sua digressão europeia "Beyond Order: 12 More Rules for Life", em promoção ao livro

Peterson marca presença no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 24 de abril, e na Super Bock Arena, no Porto, a 25 de abril.

Psicólogo clínico canadiano, Jordan B. Peterson "ensinou mitologia a advogados, médicos e empresários. Foi também consultor do Secretário-Geral da ONU, acompanhou clientes clínicos a lidar com depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, esquizofrenia, e desempenhou o papel de conselheiro de vários Senior Partners das principais empresa de advocacia do Canada", lê-se na nota de imprensa.

Peterson obteve mediatismo internacional não só com a publicação de livros como "12 Regras para a Vida: um Antídoto para o Caos" e "Para Além da Ordem: 12 Novas Regras para a Vida", mas também por posições públicas controversas acerca de papéis de género, questões raciais e religiosas, sendo encarado como um dos mais eminentes intelectuais associados à direita.

Peterson esteve em Portugal em novembro de 2018, onde deu uma palestra que juntou mais de mil pessoas no átrio da Nova SBE, em Carcavelos, por ocasião do lançamento de "12 Regras para a Vida".

Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 8 de março.