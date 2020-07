Com mais de 200 páginas a cores e abundantemente ilustrado, inclusive com fotografias inéditas, o livro “Amália: a raiz e a voz”, não pretende ser apenas uma homenagem regional ou regionalista à fadista, mas é um testemunho da universalidade e importância cultural da voz da diva.

Além dos testemunhos, o livro tem na capa desenhada por Joana Torgal um retrato de Amália Rodrigues com assinatura exclusiva do arquiteto Siza Vieira, que aceitou o desafio do organizador do livro para ilustrar a capa.

O livro “Amália: A raiz e a voz” é apresentado na quinta-feira, pelas 18:00, no Parque das Tílias no Fundão, no âmbito do programa das comemorações do centenário de Amália, promovido pelo município do Fundão, que inclui ainda a inauguração de um mural dedicado à artista.

Com uma tiragem de mil exemplares, o livro “Amália: A raiz e a voz” tem a chancela do JF, produção editorial do Canto Redondo e o apoio da Câmara do Fundão, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Museu do Fado.

Amália Rodrigues, falecida em 1999, completaria 100 anos na quinta-feira, quando várias iniciativas assinalam a efeméride, desde uma missa a um concerto, na sua antiga casa de férias, no Brejão.