Em comunicado, a Associac¸a~o Acade´mica da Universidade do Algarve (AAUAlg) divulgou o cartaz e o programa de um evento que diz ser “o maior festival estudantil a Sul do Tejo” e que se realiza no Complexo Desportivo da Penha, em Faro, recinto conhecido por estes dias como ‘País das Maravilhas’.

Segundo a comissão organizadora do evento, o grupo Monumental Serenata dará início às festividades a 25 de abril, no Largo da Sé, abertura que contará também com a atuação do grupo In Versus, que irá fortalecer “os laços e a união da tradição” académica.

“Este ano em especial, ao celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril, reafirmamos valores como liberdade, democracia e responsabilidade cívica, essenciais para o desenvolvimento dos estudantes e o crescimento da nossa academia”, lê-se na nota.

Na sexta-feira, 26 de abril, haverá atuações do grupo Os Marafados, vencedores do Palco RUA — Música JA 2023, Hybrid Theory (banda portuguesa de tributo aos Linkin Park) e Danni Gato.

No dia seguinte, dia da Bênção das Pastas, a Semana Académica do Algarve recebe Marta Lima, a artista que ficou em 2º lugar no concurso do Palco RUA — Música JA 2023, Os Quatro e Meia, o DJ Deelight e Landu Bi.

No domingo, 28 de abril, será a vez de Miguel Azevedo e o DJ MrKool e na segunda-feira, dia 29, sobem ao palco Ruben Filipe e o Baile da Ciumenta, conhecido como o maior baile ‘funk’ da Europa, refere a organização.

Na terça-feira 30 de abril, os organizadores sublinham que haverá “festa garantida” com o rapper Papillon, Zanova e Slow J, que nos dias 07 e 08 de março esgotou a maior sala de espetáculos do país, a Altice Arena.

No feriado de 01 de maio irão atuar o algarvio Uzzy e o rapper ProfJam, enquanto no dia seguinte, quinta-feira, será o habitual dia de tunas com IsmaTuna, Real Tuna Infantina, Versus Tuna, TunaBebes e Feminis Ferventis.

De referir ainda que 03 de maio será marcado pela escolha de uma artista internacional para atuar no País das Maravilhas, Gabi Saiury, e os artistas Julinho KSD e Breyth.

O festival estudantil termina esta edição no sábado 04 de maio com Diogo Ribeiro, o artista que ficou em 3º lugar no concurso do Palco RUA — Música JA 2023.

XTinto, Plutonio, DJ Dadda e KURA, são outros nomes que marcam o encerramento da semana académica da Universidade do Algarve.