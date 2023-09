Segundo uma notícia avançada pelo canal britânico SkyNews, este processo em tribunal foi iniciado por um antigo segurança do cantor, com o nome Tony Saxon. O antigo funcionário está a pedir um milhão de dólares (931.810 euros) em salários não pagos e perda de rendimentos, após trabalhar como gerente de projeto, segurança a tempo inteiro e empregado interno de uma casa em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos (EUA).

Segundo o canal, que cita os documentos do Tribunal Superior de Los Angeles, Saxon foi contratado em 2021 e foi despedido por se recusar a cumprir as exigências "perigosas" do rapper.

A casa em Malibu, cuja construção Saxon, tinha o dever de vigiar e gerir o projeto, custou à estrela internacional 55 milhões de dólares (51,3 milhões de euros).

Quando se iniciou a reconstrução do imóvel, que incluiu a sua demolição, Saxon foi obrigado em dias de trabalho “a dormir no chão em condições improvisadas, em espaços vazios e a usar o casaco como roupa de cama improvisada”, referem os documentos legais.

Estas condições alegadamente persistiram apesar das "queixas constantes" de Saxon sobre as mesmas, bem como outros perigos, incluindo trabalhadores "a demolir de forma insegura várias partes da casa sem equipamento de segurança".

A 5 de novembro de 2021, depois de West mais uma vez ignorar os pedidos de folga de Saxon, o rapper exigiu que todos os equipamentos elétricos e janelas fossem removidos da propriedade, algo a que Saxon se recusou por motivos de segurança.

Recorde-se que este já não é o primeiro processo em que Kanye West, ou Ye no nome para o qual mudou legalmente, enfrenta. O antigo marido da socialite e estrela de reality show Kim Kardashian tem neste momento a decorrer um processo contra a sua escola cristã, Donda Academy, no sul da Califórnia, onde também estão em causa violações das leis laborais, das diretrizes educacionais, práticas de retaliação, condições inseguras para os alunos e má gestão.

Além deste caso, West está também a ser processado por uma fotógrafa, que o acusou de pegar no telefone dela e o atirar para a rua.