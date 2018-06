A criação de uma companhia de jovens atores no Teatro Nacional D. Maria II é o objetivo da iniciativa KCena, anunciada hoje, durante a apresentação da temporada 2018/2019 deste teatro, revelou o seu diretor artístico, Tiago Rodrigues.

Coordenada pelas atrizes Raquel André e Teresa Sobral, KCena inspira-se em projetos similares existentes em Viseu (Teatro Viriato), São Salvador da Baía (Brasil) e Mindelo (Cabo Verde), com vista à criação de uma companhia de jovens atores do Nacional D. Maria II, explicou Tiago Rodrigues à imprensa.

Para tal, o Teatro D. Maria II vai promover, em setembro, uma "grande oficina" de teatro para perto de 50 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, dos quais serão, depois, selecionados vinte que deverão apresentar um espetáculo na próxima temporada, precisou o diretor artístico do D. Maria II, à margem da apresentação da temporada 2018/2019, realizada hoje, na sala Garrett.

As fichas de inscrição para a oficina de teatro serão disponibilizadas, em breve, na página do D. Maria II na internet, pelo que Tiago Rodrigues aconselhou os jovens que gostem de teatro "a ficarem atentos ao 'site' deste teatro nacional".

Trata-se de uma iniciativa que ainda está a ser ultimada, e que, como tal, poderá vir a abranger jovens com outro intervalo de idades, como por exemplo dos 12 aos 19, acrescentou.

Questionado sobre o orçamento previsto para a temporada 2018/2019, Tiago Rodrigues disse que os espetáculos de 2018 estão abrangidos pelo orçamento deste ano, desconhecendo, porém, o montante do orçamento para 2019, já que este depende da inscrição de verba no Orçamento do Estado.