Os Kokoroko atuam a 22 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, no mesmo dia do concerto da cantora Neneh Cherry, segundo a promotora.

A banda surgiu em Londres, “onde a multiculturalidade da cidade os juntou, trazendo as raízes da África Ocidental para a base do jazz, criando um ambiente único em palco”.

No ano passado, editaram o álbum de estreia, homónimo, que inclui temas como “Abusey Junction” e “Ti-de”.