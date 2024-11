Os ladrões com cara tapada roubaram veículos agrícolas na propriedade do Castelo de Windsor, em Windsor, no Reino Unido, avança o canal britânico Sky News.

Dois homens escalaram uma cerca de 1,80 metros na noite de 13 de outubro e usaram um camião roubado para arrombar um portão de segurança, informa também o jornal The Sun.

A dupla acabou por fugir com uma carrinha pick-up e uma moto 4 que estavam armazenados num celeiro do Castelo.

Segundo a imprensa britânica, o rei e a rainha não estavam presentes no momento do roubo, porém o príncipe e a princesa de Gales, William e Catherine e os três filhos estavam na sua casa, a Adelaide Cottage, que se localiza dentro dos terrenos do Castelo.

Numa declaração ao The Sun, a polícia local informou: "Por volta das 23h45 do domingo, 13 de outubro, recebemos um relato de roubo numa propriedade real perto da A308 em Windsor".

"Os infratores entraram na propriedade e fugiram com uma pick-up Isuzu preta e uma moto 4 vermelha. Sabe-se que seguiram em direção à área de Old Windsor/Datchet", sublinham.

"Nenhuma prisão foi feita até o momento e existe uma investigação em curso", acrescentam.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que existem invasões aos terrenos do Castelo de Windsor. No dia de Natal de 2021, um homem escalou uma cerca da propriedade armado com uma besta e alegou que queria matar Isabel II.

Na altura, Jaswant Singh Chail foi condenado a nove anos de prisão por traição, posse de arma ofensiva e ameaças de morte.