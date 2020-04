Entre setembro de 1969 e abril de 1970, os Beatles ainda lançaram “Abbey Road” e gravaram “Let it be”, o último álbum, lançado em maio, um mês depois da rutura anunciada.

A juntar aos derradeiros momentos biográficos da banda há ainda a atuação histórica – porque foi a última pública que deram – em janeiro de 1969 no terraço da Apple, em Londres.

Os Beatles duraram uma década, profundamente impactante na cultura popular, como explica o jornalista Luís Pinheiro de Almeida, admirador da banda, no livro “Beatles em Portugal” (2002): “Os Beatles são uma parte indissociável da civilização do século XX e, mesmo extintos na década de 1970, prolongam a sua influência no século XXI”.

Atualmente, já só estão vivos dois dos quatro Beatles: Paul McCartney, com 77 anos, e Ringo Starr, baterista, com 79 anos.

John Lennon, guitarrista, vocalista e coautor de grande parte do repertório dos Beatles com McCartney, foi assassinado em 1980, quando tinha 40 anos, e George Harrison, guitarrista, morreu em 2001 com 58 anos.

“Não existe nome algum na arte pop que tenha sido mais estudado e mais exaustivamente dissecado do que o dos Beatles. Objeto de teses académicas, alvo dos mais valiosos leilões de 'memorabilia', os Beatles espalharam a sua genialidade em todos os campos das artes, contaminando e transformando a sociedade, como um vírus”, escreveu Luís Pinheiro de Almeida na mesma obra.

Cinquenta anos depois do anúncio público do fim dos Beatles – que seria confirmado tempos depois com um processo judicial -, o ‘filão’ da banda ainda corre.

Em março passado, os estúdios Walt Disney anunciaram que o documentário “The Beatles: Get Back”, do realizador Peter Jackson, vai estrear-se a 04 de setembro deste ano.

O filme foi feito a partir de mais de 55 horas de filmagens inéditas, rodadas por Michael Lindsay-Hogg, e 140 horas de gravações áudio das sessões de produção do álbum “Let it be”, tendo sido tudo restaurado digitalmente com supervisão de Peter Jackson.

“O novo documentário revela muito mais das sessões de gravação de ‘Let it be’ e inclui o total dos 42 minutos da atuação no terraço dos escritórios da Apple”, refere o comunicado da Disney.