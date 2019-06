Um roast pode ser definido como sendo um evento de comédia — com tons cáusticos e ácidos — onde um indivíduo é alvo de piadas, insultos, elogios e são contadas histórias sobre si. É uma espécie de homenagem bem humorada. Assim aconteceu com Toy na edição anterior, assim deverá ser com José Castelo Branco.

Ainda não é conhecido o roastmaster que vai desempenhar o papel de mestre de cerimónias, assim como a identidade dos convidados — haverá novidades nesse sentido nas próximas semanas —, mas já há data, local e duração do evento: será a 18 de julho, sexta-feira, pelas 22h00, no Campo Pequeno, em Lisboa, e terá cerca de 70 minutos.

Os bilhetes já se encontram à venda na plataforma Fever e variam entre os 25€ (plateia A e B) e os 75€ (golden tickets que dão acesso aos lugares nas primeiras filas, a um Meet&Greet — com direito a fotografia autografada e um brinde com José Castelo Branco — e a um kit com ofertas exclusivas).

A promotora do evento é a mesma que organizou o roast ao músico Toy, a Meio Termo Lda., que também teve lugar no Campo Pequeno, em dezembro de 2018. Nessa noite, a apresentação do espetáculo — que poderá assistir na TVI Player — esteve a cargo de Rui Sinel de Cordes e contou com os convidados especiais Jel, Joana Amaral Dias, Pedro Chagas Freitas, Fernando Rocha, Hugo Sousa e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).