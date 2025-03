Denominado “Ler é Ser Livre”, este programa, que decorre na Torre do Tombo, em Lisboa, pretende simultaneamente celebrar três datas de "grande relevância" no universo literário: o Dia Mundial da Poesia (21 de março), o Dia Internacional do Livro Infantil (2 de abril) e o Dia Mundial do Livro (23 de abril), informa a DGLAB na sua página.

“Estas efemérides sublinham a importância do livro e da leitura como pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal e cultural, tanto de crianças como de adultos”, sublinha aquele organismo no seu 'site'.

Para promover a leitura, despertar o gosto pelos livros e criar um espaço de reflexão e partilha sobre os projetos desenvolvidos pela DGLAB no âmbito da política do livro não escolar e da leitura, estão previstas várias atividades: uma campanha de promoção da leitura, um ciclo de conversas, uma exposição, a entrega de um prémio de ‘design’ editorial, um ‘webinar’ sobre “Domínio Público e autores locais”, e oferta de livros.

A primeira consiste numa campanha promovida nas redes sociais, sob o mote "Uma página por dia", com objetivo de estimular uma rotina diária de leitura – e assim fomentar o hábito de leitura -, através da partilha de frases inspiradoras.

Entre 02 e 16 de abril, decorrerá o Ciclo de Conversas "Ler é Ser Livre", um conjunto de debates envolvendo a participação de escritores, editores, ilustradores e leitores, sobre criação literária, liberdade criativa e novas tecnologias, bem como sobre o papel do apoio institucional, das livrarias, das bibliotecas, dos criadores de conteúdos e dos leitores no universo do livro.

Paralelamente, será inaugurada uma exposição, que se estenderá até ao final do mês de maio, intitulada “Ler é ser Livre: 20 anos em cartaz”, que apresenta pela primeira vez os cartazes ilustrados da DGLAB desde 2005, numa homenagem não só ao livro e à leitura, mas também à arte da ilustração.

Estes cartazes, criados ao longo de 20 anos para o Dia Mundial do Livro e para o Dia Internacional do Livro Infantil, foram ilustrados por alguns dos "mais talentosos" ilustradores e ‘designers’ do país, entre os quais Afonso Cruz, Ana Biscaia, Ana Ventura, André Carrilho, André Letria, António Jorge Gonçalves, Bernardo P. Carvalho, Catarina Sobral, Inês Viegas De Oliveira, Joana Paz, Madalena Matoso, Rachel Caiano e Yara Kono.

No dia 11 de abril, às 18:00, terá lugar a entrega do Prémio Design de Livro 2024, que distingue os melhores trabalhos em ‘design’ editorial, sendo ainda possível visitar a exposição dos livros finalistas, que vai estar patente até 24 de abril.

Outra iniciativa promovida no âmbito do “Ler é Ser Livre” é a ‘webinar’ “Domínio Público e autores locais: oportunidades para as bibliotecas, arquivos e museus”, a decorrer no dia 22 de abril, que resulta de uma parceria entre a Wikimedia Portugal e a DGLAB, e que propõe uma reflexão sobre o domínio público e as oportunidades que este oferece para as bibliotecas, arquivos e museus, explorando especificamente autores locais que entraram este ano em domínio público.

Finalmente, no dia 23 de abril, para celebrar o Dia Mundial do Livro, a DGLAB vai oferecer livros de diversas temáticas, uma iniciativa que “pretende abrir as suas portas a todos, dar uma nova vida a livros e promover a leitura, ao mesmo tempo que se reforça o acesso à cultura”.