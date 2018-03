A televisão espanhola Antena 3 decidiu avançar, na quarta-feira, com a estreia da série “Fariña”, inspirada no livro homónimo que foi retirado das livrarias por decisão judicial, e obteve 21,5% de ‘share’, correspondendo a 3,4 milhões de espetadores.

A juíza de Collado Villalba (Madrid) Alejandra Fontana mandou retirar das livrarias o livro sobre o tráfico de droga galego do jornalista Nacho Carretero, a pedido do ex-presidente de Câmara de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, que, em janeiro de 2016, processou Carretero e a editora Livros del KO por alegada violação do direito à honra.

Bea Gondar foi citado no livro, publicado em 2015, como implicado numa operação de tráfico de cocaína na Galiza.

O editor da Livros del KO já avisou que vai recorrer, provavelmente na próxima semana, o que não significa que a medida cautelar esteja suspensa, segundo o jornal 'El País'.

A medida também afeta as vendas de cópias no ‘site’ da editora. O título de Carretero é um sucesso de vendas, do qual a editora acabara de anunciar a décima edição.

Até ao momento, Carretero só manifestou "surpresa" pela decisão do tribunal e lamentou o “prejuízo” que a retirada do livro pode acarretar para a editora.

Embora a série, da Bambú Producciones, se encontre ainda em fase de pós-produção, a Antena 3 decidiu aproveitar a polémica em torno da ordem de retirada do livro, e também a prisão de José Ramón Prado Bugallo, mais conhecido por Sito Miñanco, para programar o primeiro episódio para a noite de quarta-feira, a que se seguiu um debate sobre o narcotráfico, em que participou Carretero.

O grupo de comunicação espanhol Atresmedia, que detém a Antena 3, informou hoje, através do Twitter, que 3,4 milhões de pessoas viram o primeiro episódio da série, convertendo-o no programa mais visto do dia, com 21,5% de audiência.

A rodagem de “Fariña” ficou concluída no passado mês de novembro, após seis meses de trabalho na Galiza, em Segovia e Madrid.

A produção, de dez episódios, será protagonizada, entre outros, pelos atores Tamar Novas, Marta Larralde, Tristán Ulloa, Javier Rey e Antonio Durán Morris.

Até ao momento, a Antena 3 ainda não definiu data para a transmissão da série completa.

Sito Miñanco foi preso há três semanas numa operação contra o tráfico de droga.

O advogado de Miñanco, Gonzalo Boye, comentou que o seu cliente não conseguiu ver a estreia da série Fariña, em que um dos personagens principais é baseado no próprio Sito Miñanco, uma vez que estava numa cela de isolamento, sem televisão.