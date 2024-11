“Apaixonámo-nos pelo enredo, pela mensagem subliminar e pela escrita inigualável desta autora que nos é tão querida. Mal podemos esperar para que os leitores portugueses possam ‘entrar’ a bordo da Estação Espacial Internacional quando esta grande obra chegar à nossa língua”, pode ler-se no comunicado divulgado pela editora.

Um dos principais favoritos à vitória do principal galardão literário britânico, segundo as casas de apostas e a crítica, o livro de Harvey medita, ao longo de 144 páginas, sobre a vida num dia de seis astronautas na Estação Espacial Internacional e as suas reflexões em relação à vida na Terra e ao futuro da humanidade.

No discurso depois de anunciada como a vencedora, Samantha Harvey disse que dedicava o prémio "a todos os que falam a favor e não contra a Terra, a favor e não contra a dignidade e outros humanos, a todas as pessoas que falam a favor de e apelam e trabalham pela paz".

“Orbital” é o quinto livro de Samantha Harvey. Das obras anteriores, está editada em Portugal apenas "Os Espaços em Branco" (pela Bertrand, em 2010, com tradução de Fernanda Oliveira).

A vencedora do Booker vai receber um prémio de 50 mil libras (59,4 mil euros) e sentirá um aumento assinalável de vendas, a olhar para os exemplos de anos anteriores.

No ano passado, o vencedor do Booker foi "Canção do Profeta", do irlandês Paul Lynch, que viu as vendas disparar 1.500% na semana após a atribuição do prémio.