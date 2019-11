O conceito é cada vez mais popular não só em Los Angeles, mas também em cidades como Nova Iorque, a mais cara do país.

Para Dana Cuff, arquiteta e professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), este tipo de comunidades é uma solução a curto prazo. "Precisamos de desenvolver um maior leque de opções de tipos habitação. E, para mim, a co-habitação e os 'quartos-cápsula' são sintomas desta profunda necessidade de alternativas", diz.

No entanto, o fundador da UP(st)AR — que administra oito residências com 374 pessoas — revela as regras: mulheres e homens dormem separados e fazer sexo não é uma opção.

"Viver com o mínimo"

É noite de tacos e cerca de 50 pessoas socializam numa das salas comuns do complexo de quatro casas. São rappers, dançarinos, escultores, atores. E alguns dos Estados Unidos, outros estrangeiros.

Kimma Moonshine vive há um ano nesta comunidade e até agora não se sentiu incomodada com os seus 90 companheiros de casa. "Aprendes a viver com o mínimo", disse à AFP a canadiana, de 27 anos, que é pintora, mas que por enquanto trabalha como baby-sitter.

E conta que antes até pagava menos, mas prefere a opção atual.

"Tinha 12 colegas num apartamento e a única forma de trabalhar na minha arte era na mesa da cozinha à noite quando todos estavam dormir. Adoro ter este ateliê à disposição", explica.

Alejandro Chupina, de 27 anos, saiu de casa ainda adolescente porque os seus pais não apoiavam a sua vocação de ator e músico, e chegou à UP(st)ART há cerca de oito meses, também ele atraído pelo estúdio de gravação.

"Temos muitas comodidades... acredito que recebemos mais do que aquilo que pagamos", expressou o jovem.

(Por: Javier TOVAR da agência AFP)