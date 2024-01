O programa comemorativo, apresentado em conferência de imprensa no conservatório de música e Dança em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, inclui vários concertos e outras iniciativas, arrancando no dia 26 e terminando em 7 de setembro.

Em nota enviada à agência Lusa, o conservatório adianta que o primeiro momento da programação acontece no dia 26, na Casa das Artes.

Designado “Conversas na Escola”, juntará em palco o músico Luís Represas, o comentador político Luís Marques Mendes e a atriz Sofia Nicholson, “para debater a importância da música na educação e na capacidade de influenciar positivamente o desenvolvimento de crianças e jovens”.

Para dia 22 de abril está prevista a iniciativa “Quase Abril”, na qual participará o maestro Vitorino d’Almeida.

Tim, o vocalista dos Xutos & Pontapés, participará num concerto de verão que assinalará o final de ano no conservatório de música e dança.

“É uma data importante que não poderia deixar de ser assinalada. Nada melhor do que contar com um cartaz repleto de momentos únicos. Ao longo destes 10 anos de conservatório houve um crescimento significativo do número de alunos e da forma como se ensinam as artes”, afirmou o presidente do conservatório, Nuno Brito, citado na nota.

Segundo o responsável, “Arcos de Valdevez passou a ter ensino artístico, uma forma de aprendizagem que só acrescenta valores e capacidades aos alunos”.

Atualmente, o conservatório de música e dança tem 224 alunos, 91 dos quais no regime de ensino articulado com o agrupamento de escolas de Valdevez.

“As artes e a cultura em territórios de interior são fundamentais para aproximar as crianças e jovens destes setores e dar-lhes a oportunidade de, nas suas terras, terem acesso, por exemplo, ao ensino de música, dança e teatro”, frisou Nuno Brito.