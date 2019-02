O espetáculo de abertura da terceira edição do MIL - Lisbon International Music contará com as atuações de Lula Pena e Letrux. Uma travessia pelo mundo da lusofonia através da música.

O concerto de Lula Pena e da brasileira Letrux acontece no dia 27 de março no B'Leza e dá início à programação artística do festival, que se prolonga até 29 de março e conta com mais de 70 atuações em diversos clubes noturnos e salas de espetáculo do Cais do Sodré. A abertura termina com a Noite Bacaneza, edição portuguesa de uma série de festas que procuram celebrar Carlos Eduardo Miranda, músico e produtor fundamental na indústria da música brasileira. O acesso ao espetáculo está reservado aos detentores dos bilhetes gold festival tickets e dos bilhetes pro ticketes à venda nos locais habituais e no site do evento.