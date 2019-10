"O cartaz alarga-se de um para dois fins de semana com datas fixadas de 29 de novembro a 08 de dezembro, com os concertos a acontecerem no MUDAS de 30 de novembro a 03 de dezembro, repetindo-se de 06 a 07 de dezembro e com o Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol, a servir de palco e albergue ao novo leque de atividades que vem complementar a programação habitual do MadeiraDig", refere Maria Fernandes, da Agência de Promoção da Cultura Atlântica, que coorganiza.

O alinhamento do evento inclui nomes como o projeto Nivhek, de Liz Harris, que lançou este ano “After Its Own Death / Walking In A Spiral Towards The House”, gravado parcialmente nos Açores.

Entre muitos outros artistas da área eletrónica, o MadeiraDig vai levar à ilha Drew McDowall, ligado a projetos como Coil e Psychic TV, para além de Hanna Hartman, Heather Leigh e Manuel Mota & Margarida Garcia.

O MadeiraDig continua a apostar na "diversidade e inovação, distribuídas por entre o que de mais recente se produz em eletrónica de vanguarda e os mundialmente consagrados nomes da área".