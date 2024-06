Em comunicado, a família informou que Robinson morreu “pacificamente” na manhã desta sexta-feira.

Robinson foi uma presença conhecida na Casa Branca durante os oito anos da administração Obama, entre 2009 e 2017, tendo passado grande parte desse tempo a cuidar da suas duas netas, Malia e Sasha, filhas de Michelle e Barack Obama.

Num comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter), Michelle Obama considerou a mãe um “rochedo, sempre disponível para tudo o que eu precisava”.

“Foi o mesmo apoio constante para toda a nossa família, e estamos com o coração partido em saber que ela faleceu hoje”, escreveu a filha.

Numa outra publicação, Barack Obama sublinhou que “houve e haverá apenas uma Marian Robinson”.

“Na nossa tristeza, ficamos emocionados com o presente extraordinário da sua vida”, acrescentou. “E passaremos o resto do nosso tempo a tentar seguir o exemplo dela”.

Não foram dados mais detalhes sobre a causa da morte.

Nascida em 1937, Robinson cresceu como uma de sete crianças em Chicago, a cidade onde passou grande parte da sua vida antes de vir para Washington DC depois da vitória eleitoral de Obama.

No início da sua vida, estudou para se tornar professora antes de trabalhar como secretária. Criou Michelle e o seu outro filho, Craig com o marido Frasier Robinson no South Side de Chicago.

“A cada passo, à medida que as nossas famílias seguiam por caminhos que nenhum de nós poderia ter previsto, ela continuou a ser o nosso refúgio da tempestade”, afirma o comunicado da família Obama.

“Na noite da eleição de 2008, quando surgiu a notícia de que Barack em breve carregaria o peso do mundo, ela estava lá, a segurar a mão dele”, dizem.