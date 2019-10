Integrado na “Série Mundo” da OSB – cujo objetivo é apresentar, ao longo do corrente, música de sete países -, o concerto dirigido por Pedro Carneiro é uma celebração da música portuguesa e brasileira.

“O evento musical começa com a Abertura em ré, do padre José Maurício Nunes Garcia, seguida da estreia mundial do Concerto para marimba e orquestra, de Miguel Azguime. Na segunda parte será executada a Sinfonia n.º 1 em ré menor de Joly Braga Santos”, explicou o Centro Camões em Brasília, um dos apoiantes do concerto, em comunicado.

No entanto, três dias antes do evento principal, em 03 de novembro, o maestro e percussionista português, que é cofundador, diretor artístico e maestro titular da Orquestra de Câmara Portuguesa e da Jovem Orquestra Portuguesa, orientará ainda uma ‘masterclass’ de percussão, aberta a todos os públicos, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se de uma iniciativa da Percussive Arts Society — Brazil, que servirá de preparação para o concerto com a OSB.

Este será o último concerto da “Série Mundo” da OSB no Theatro Municipal do Rio de Janeiro que, antes de Portugal, recebeu o Azerbaijão, França, Áustria, México, Alemanha e Espanha.

Fundada em 1940, a OSB é o mais tradicional conjunto sinfónico do país sul-americano, tendo realizado mais de cinco mil concertos ao longo da sua história.

O concerto da OSB, dirigido por Pedro Carneiro, assim como a ‘masterclass’, contam com o apoio do Camões — Centro Cultural Português em Brasília, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro.