Além de crescer de três para cinco dias, novidade este ano é a criação de secções não-competitivas, que se somam aos filmes a concurso: 39 de 21 países.

“Temos uma retrospetiva do trabalho de um realizador que é mais conhecido como ilustrador, o André Ruivo, e, além disso, a estreia de duas longas-metragens: ‘River’, do japonês Junta Yamaguchi, e, talvez com um destaque maior, ‘Hundreds of Beavers’, de Mike Cheslik. Estamos muito felizes por os podermos apresentar aqui em Pombal”, contou à agência Lusa o diretor do festival, Manuel Oliveira.

À passagem do terceiro ano, a organização, a cargo do Cineclube de Pombal, pretende “enfatizar a diversidade” das comédias exibidas no HaHaArt Film Festival.

Daí, por exemplo, a aposta em “River”, do Japão, “um país que ainda não teve nenhum filme no festival”, para ultrapassar novas “barreiras culturais na comédia”, filosofia seguida desde o início do HaHaArt.

“São filmes muito diferentes do que estamos habituados dentro da comédia e isso acaba por ser algo que gostamos de revelar”, salientou o diretor.

Nesta edição, o HaHaArt Film Festival leva o exercício mais longe, colocando em competição seis países que ainda não tinham exibido filmes em Pombal, casos “do Líbano, Palestina, Eslováquia ou Suécia, entre outros”.

Da Europa chegam 39 finalistas escolhidos dos 333 filmes que se apresentaram à seleção. Mas há também comédias que chegam do outro lado do mundo, casos da Indonésia e Filipinas.

Para o diretor, o crescimento do HaHaArt significa que “o festival está a começar a fazer parte do mapa destes grandes filmes que fazem o percurso dos festivais, tanto europeus como do mundo fora”.

Também a produção nacional está mais representada, com oito filmes, o que deixa a equipa do Cineclube de Pombal “muito satisfeita”: “É um aumento relativamente substancial e também representa uma diversidade muito grande, tanto de pontos de vista autorais, como de tipos de filme, que vão desde o ‘mockumentary’ à clássica ‘sex comedy’ e outros géneros, como animação”.

Para Manuel Oliveira, é sinal de que a produção nacional de filmes de humor está a crescer em quantidade, mas, sobretudo, “na diversidade”.

A programação competitiva decorre até dia 28 de outubro no Teatro-Cine e do Auditório Municipal de Pombal, por onde também passam sessões para escolas, uma mesa-redonda e sessões para famílias, com o apoio da Monstrinha. Uma ‘masterclass’ de escrita de comédia vai ter lugar na Casa Varela.