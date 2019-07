Isto significa que Portugal "passa a fazer parte oficialmente dos seletos sete países que estão no mapa do lançamento mundial dos mangas no mesmo dia que o Japão: Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Tailândia, China e Brasil", explicou o editor.

No entender de Júlio Moreno, o mercado português de banda desenhada, e em particular o de manga, "vai crescer, especialmente com as novas gerações [de leitores] que têm mais intimidade com o digital e que posteriormente comprarão as versões impressas".

A editora JBC foi criada em 1992, no Japão, para aproximar japoneses de brasileiros, expandiu-se depois para o Brasil, onde passou a editar muito do que se faz de banda desenhada japonesa.

Júlio Moreno, natural de São Paulo, editor da chancela brasileira, apostou no lançamento da editora também em Portugal. Além de "The ghost in the shell", editou "Akira", "O cão que guarda as estrelas" e "Ataque dos titãs".