Mais de 20 artistas, bandas e DJ, entre os quais Little Dragon, Seun Kuti, Mount Kimbie, Marfox, Gilles Peterson e Riot, atuam em setembro na primeira edição do festival Nova Batida, que se realiza em Lisboa.

Os nomes que completam o cartaz do Nova Batida, marcado para 14 e 15 de setembro e que “juntará alguns dos melhores talentos internacionais passando por novos, excitantes e diversos géneros musicais”, foram hoje anunciados pela organização.

“A ter lugar entre o LX Factory e o Village Underground, o evento contará com mais de vinte atuações e um cartaz de atividades complementares que prometem juntar música, arte, cultura e ‘lifestyle’”, refere a organização em comunicado.

Entre as atuações hoje anunciadas estão os suecos Little Dragon, o filho mais novo do músico Fela Kuti, Seun Kuti, o norte-americano Peanut Butter Wolf, o duo britânico Camila Fuchs (Camila de Laborde e Daniel Hermann-Collini) e os portugueses Riot, Blaya e Octa Push.

“A lista fica fechada com o ecletismo de Howsons Groove, o espírito ‘globetrotter’ de Izem, as incursões na música de dança com raízes etnográficas de Afriquoi Djset, Fiesta Bombarda e La Flama Blanca, os graves artesanais dos Simply Rockers Soundsystem, e as actuações de Miki Mak, Yazmin Lacey, Stamp The Wax Djs, Mafalda e Tuckshop Djs”, refere a organização.

Anteriormente tinham já sido garantidas as presenças no festival de Mount Kimbie, Maribou State, Gilles Peterson, George Fitzgerald, Max Cooper, MNDSGN, Anchorsong, Connie Constance, Lefto, Rita Maia, Owiny Sigoma Sound System e DJ Marfox.

Além da música, o Nova Batida “promoverá aulas de surf e yoga e outras animações de rua numa proposta alargada que pretende ser também um roteiro de apresentação para a cidade de Lisboa e as suas múltiplas comunidades e dimensões”.