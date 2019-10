Neste fim de semana, milhares de pessoas passaram pelo museu e tiveram oportunidade de conhecer as oito exposições da Central e do MAAT, bem como participar em várias atividades para celebrar este aniversário.

Miguel Coutinho, administrador executivo e diretor-geral da Fundação EDP, citado num comunicado do museu a propósito do balanço do fim de semana prolongado, disse que "este foi um momento de celebrar três anos de uma intensa atividade, com mais de um milhão de visitantes, e convidar novos públicos a conhecerem um polo de cultura contemporânea que tem contribuído para dinamizar a cidade de Lisboa".

A programação contou com dois concertos de The Legendary Tigerman, uma performance de Alice Joana Gonçalves e Daddy G (Massive Attack), além de visitas guiadas aos dois edifícios do MAAT, o novo e a Central Tejo.