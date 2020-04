No dia em que o festival de cinema IndieLisboa devia começar, a direção revelou hoje parte da programação, nomeadamente a competição internacional e a secção Silvestre, que só acontecerá no final do verão, por causa da pandemia da covid-19.

A competição internacional contará com 12 longas-metragens e 31 curtas, com a direção do IndieLisboa a destacar “a forte presença africana” nesta edição, nomeadamente pela seleção dos filmes “Nafi’s father”, do senegalês Mamadou Dia, e “This Is My Desire”, dos nigerianos Arie Esiri e Chuko Esiri.

Na competição estão ainda o documentário “L’Île aux oiseaux”, dos luso-suíços Maia Kosa e Sérgio da Costa, que esteve em competição em 2019 nos festivais de San Sebastian (Espanha) e Locarno (Suíça), e “Si yo fuera el invierno mismo”, filme da argentina Jazmin Lopez com direção de fotografia de Rui Poças.

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Na secção Silvestre, dedicada a filmes “cuja rebeldia espelhe o espírito do festival”, foram incluídos, entre outros, “Jeanne”, de Bruno Dumont, que mereceu uma menção especial em 2019 no festival de Cannes, o documentário “State Funeral”, de Sergei Loznitsa, e “Uppercase Print”, de Radu Jude.

A eles junta-se ainda o filme experimental “Ouvertures”, do The Living and the Dead Ensemble, um coletivo formado em 2017 por vários artistas oriundos do Haiti, França e Reino Unido. O filme foi apresentado este ano em Berlim.