Manel Cruz, David Fonseca, Luísa Sobral e Aline Frazão estão entre os artistas que atuam no festival Soam as Guitarras, que se realiza em abril em Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim, anunciou hoje a organização.

“Em 2019, o Soam as Guitarras recebe 18 espetáculos de 14 artistas que estreiam novos formatos, promovem encontros únicos ou atuam em nome próprio, celebrando a arte da guitarra”, refere a organização do festival, que à terceira edição se estende à Póvoa de Varzim, num comunicado hoje divulgado.

A 3.ª edição do festival arranca a 04 de abril, em simultâneo em Oeiras e em Évora. Nesse dia, atuam, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, Aline Frazão, que estreia um espetáculo inédito com Pedro Jóia, e, no Teatro Garcia de Resende, em Évora, David Fonseca, que irá estrear “Radio Gemini Closer”, “um espetáculo intimista que cruza o cinema e imagens com a sua música, dando continuidade à promoção do álbum ‘Radio Gemini’ (2018)”.

Numa programação, “que se distingue pela versatilidade, o Soam as Guitarras volta a dar espaço a novos discos”. Manel Cruz irá apresentar no festival, a 11 de abril, no Diana Bar, na Póvoa de Varzim, “VIDANOVA”, álbum com edição prevista para 05 de abril, que também leva, a 12 de abril, ao Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras.

“Luísa Sobral, que lançou em 2018 ‘Rosa’, atua em duo com Manuel Rocha [05 de abril no Auditório Municipal Eunice Muñoz], Royal Bermuda mostram o trabalho de estreia, ‘Paraíso Cafajeste’ [06 de abril na Igreja de São João Evangelista (Palácio Cadaval), Évora], e Rubel, a nova revelação da Música Popular Brasileira, interpreta o seu mais recente disco ‘Casas’, num formato intimista”, em 05 de abril na Igreja de São João Evangelista.

De acordo com a organização, “os encontros entre artistas assumem, uma vez mais, um papel central na filosofia do evento”. Além do espetáculo inédito de Aline Frazão com Pedro Jóia, a programação inclui atuações de The Legendary Tigerman com Calcutá (06 de abril no Teatro Garcia de Resende, em Évora, 11 de abril no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras, e 12 de abril no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim) e de Marta Pereira da Costa com Tiago Bettencourt (05 de abril no Teatro Garcia de Resende e 13 de abril no Cine-Teatro Garrett).

Além disso, “em nome próprio apresentam-se três virtuosos na arte da guitarra: Ângelo Freire traz a sua voz e guitarra portuguesa, acompanhado por viola e baixo, para um concerto único [13 de abril no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras], Pedro Caldeira Cabral apresenta ‘Cítara Portuguesa’ [07 de abril na Igreja do Convento da Cartuxa, em Oeiras], e Ricardo Rocha atua também a solo, com a sua singular abordagem à guitarra portuguesa [07 de abril na Igreja de São João Evangelista (Palácio Cadaval), em Évora, e 14 de abril na Igreja do Convento da Cartuxa]”.

Os bilhetes para os concertos em Évora já estão à venda. A partir da próxima semana serão postos à venda os dos concertos na Póvoa de Varzim e, em breve, os dos espetáculos em Oeiras.