“Mas esta é uma perceção demencial, num horizonte ficcional que nunca sabemos se é real ou delirante e onde as composições criadas com os padrões deslocalizados da sua primitiva função dão novas vidas e leituras ao frio cosmológico e à solidão humana, aqui ecos de uma mesma inadaptação existencial e vazio afetivo”, pode ler-se no comunicado.

Trata-se de um álbum “conceptual” que conta uma história de perda, criada de raiz por Adolfo Luxúria Canibal, vocalista do grupo, disse o próprio músico à agência Lusa, em julho passado.

O disco é “muito centrado numa história, que atravessa todo” o álbum, “uma distopia, uma história de perda”, contou o músico, referindo que, na génese do novo trabalho da banda, esteve “uma ideia musical de construção, de composição a partir de módulos, uma ideia retirada da música eletrónica”, e que a banda quis “aplicar à música elétrica”.

Adolfo Luxúria Canibal aludiu a módulos, por as 11 faixas que compõem o álbum “não [serem] propriamente músicas”, ou seja: “São longos ambientes, a que chamamos módulos”, sem refrão, pontes ou estrofes, frisou.

Segundo a Câmara de Évora, o espetáculo no Teatro Garcia de Resende vai ser composto por uma primeira parte, mais dedicada a este último trabalho da banda, e, após um intervalo, na segunda parte, os Mão Morta vão “revisitar” o seu património musical.

“Numa primeira parte de apresentação do disco “No fim era o frio”, os Mão Morta recriam a distopia, dando espaço para o palco funcionar como terreiro dessa demanda de calor humano, um terreiro devastado pelo fim da civilização e pelo níveo alvor de um novo recomeço, sem outro programa para além do mantra hipnótico tecido pela música”, explicou a autarquia.

Depois, “há um outro concerto”, com a colaboração da Oficina Arara, no cenário, em que “os temas do passado” da banda vão ganhar “as asas do presente”, instalando em palco “o caos urbano e a decadência civilizacional que sempre” inspirou os Mão Morta, frisou o município.

Além do vocalista, o grupo integra António Rafael Machado (teclado e guitarra), Vasco Vaz e Rui Lacerda (guitarras), Joana Longobardi (baixo elétrico) e Miguel Pedro Guimarães (bateria).