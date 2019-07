Durante a visita que efetuou na tarde de hoje àquele município do interior do distrito de Coimbra e após o programa oficial, Marcelo Rebelo de Sousa contactou com a população e visitou a Feira do Livro local, onde acabaria por passar um cheque de 124,05 euros, soma que fez de cabeça, tendo as vendedoras confiado nas contas do Presidente, constatou a Lusa.

"Comprei coisas para a biblioteca de Celorico de Basto. Tanto comprei para crianças, crianças, como para miúdos, chamaríamos adolescentes, comprei um livro do João Tordo, outro do Letria e depois comprei coisas mais leves, sei lá, um livro sobre a paixão entre William [herdeiro da coroa britânica] e Kate", disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda ter adquirido um livro "muito bonito" sobre uma rapariga "que gostava de roubar livros, que foi um grande sucesso há um ano, ano e meio. São vários nichos de mercado lá para Celorico", frisou, lembrando o município do distrito de Braga, onde tem raízes familiares e onde presidiu durante 12 anos à Assembleia Municipal.

Questionado pela Lusa sobre se alguma vez pensou em surripiar um livro numa feira do livro, Marcelo Rebelo de Sousa negou que tenha tido essa intenção: "Nunca, por isto: porque eu fui editor e sei o que custa editar um livro. E estar a surripiar um livro é, no fundo, lesar o autor, o editor, o vendedor, sou incapaz disso", garantiu.