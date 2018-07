“A edição oferece uma interação múltipla entre leitor e livro, seguindo a lógica do próprio processo de trabalho do artista como performer. De forma simples e elegante, com uma encadernação que surpreende, a cuidadosa escolha de materiais ajuda a distinguir os diferentes conteúdos e perspetivas, a realçar as várias leituras possíveis e a relação entre desenho, texto e ação”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

O projeto gráfico vencedor, salientou o júri, “partindo do título do próprio livro, traduz de forma pertinente o conteúdo no objeto final”.

“O júri decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio Design de Livro, referente a obras publicadas entre maio de 2017 e abril de 2018, a Marco Balesteros, pelo design da obra ‘Composição em Tempo Real: Anatomia de uma decisão’, com textos de João Fiadeiro, David-Alexandre Guéniot e Romain Bigé, publicado pela Ghost Editions”, refere a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O júri atribuiu ainda duas menções honrosas, no valor de 1.500 euros cada uma, a “Ana/Propósito/Purpose”, com ‘design’ de Márcia Novais, publicado por Ricardo Nicolau/edição de autor, e “Fiapo”, com ‘design’ e edição da Item Zero.

Para o júri, a obra com ‘design’ de Márcia Novais “apresenta um jogo rigoroso entre forma e conteúdo, definido a partir da letra A” e “através da variação de escalas e ritmos da própria trama da letra, o grafismo impõe uma leitura absoluta, em contra fibra”.

Em “Fiapo”, considera o júri, “a leveza do desenho é o fio condutor que contrasta com a proporção do objeto, uma forma aparentemente sólida num paralelepípedo de papel espesso, e usa a página em branco como espaço onde imagem e texto coabitam de forma lúdica”. Além disso, “cuidadosamente impresso em técnicas tradicionais, culmina numa encadernação contemporânea, com bons acabamentos”.

Além destes três prémios, o júri distinguiu mais 17 livros, “com vista à competição internacional Best Book Design From All Over the World, da Stiftung Buchkunst, também selecionados por unanimidade, que atendem a uma grande variedade de formas, de temas (arquitetura, banda desenhada, fotografia, ilustração, catálogos de arte, etc.) e de linguagens gráficas”.

Esta seleção, salienta, “espelha ainda, além da qualidade do design, o cuidado na produção e valoriza o risco e a inovação presentes nas obras selecionadas”.

Os três premiados também são incluídos na participação portuguesa na competição Best Book Design From All Over the World, da fundação alemã Stiftung Buchkunst.

O júri da primeira edição do Prémio Design de Livro foi constituído por Arne Kaiser, Filipa Valladares, Isabel Garcez e Rui Oliveira.

Nesta edição, foram avaliadas 195 obras, com ‘design’ de 133 entidades individuais ou coletivas.

O Prémio Design do Livro foi criado em novembro pelo Ministério da Cultura, com o objetivo de “valorizar áreas de criação diretamente ligadas à produção do livro na sua qualidade de objeto físico”.